"KAZANCIMIZ MALİYETİ BİLE KARŞILAMIYOR!"

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Esnaf alım gücü düşen vatandaşların, Pazar yerlerinden bile alışveriş yapamadığını belirterek, satamadıkları birçok ürünün ellerinde kaldığını belirtti. Pazar esnafı verdikleri hizmetin karşılığını alamadıklarına dikkat çekerek, “Esnafın maliyeti çok ancak kazancı neredeyse olmuyor.” Şeklinde konuştu. Esnaf ülkede düşen alım gücünden dert yandı.

Her hafta lefkoşa otobüs terminali içerisine kurulan pazar yeri esnafı, zor şartlar altında çalıştıklarını belirtti. Sabahın erken saatlerinde müşterilere hizmet verebilmek için uyandıklarını belirten pazar esnafı, “Sabahın karanlığından akşamın karanlığına kadar müşteri bekliyoruz” dedi. Esnaf, müşterilerin alım gücü olmadığı için alışveriş yapamadıklarını ifade etti. Pazar esnafı, “Son aylarda müşterilerin alım gücü düştüğü için satış yapamaz hale geldik. Sabahın köründe kurduğumuz tezgahlarda, akşama kadar müşteri bekliyoruz. Mallarımızı bazen yok pahasına satsak da kazanç sağlayamıyoruz.” dedi. Esnaf çoğu zaman satış yapamadığı ürünlerin ellerinde kalması nedeniyle zarara uğradığını dile getirdi. Satışı olmayan birçok ürünün özelliğini kaybettiği için çöpe gittiğini belirten esnaf, “Bizler de en az vatandaşlar kadar mağdur oluyoruz” şeklinde konuştu.

Esnaf ne dedi?

Sonay Beyazlı: Pazar esnafı olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz

“Her hafta Lefkoşa otobüs terminali’ndeki pazar yerinde tezgahı sabah saat 4’te açıyoruz ve akşam duruma göre kapatıyoruz, genellikle 19.00- 20.00 gibi toparlanıp gidiyoruz. Pazar esnafı olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Pazar yerine gelirken bir kamyon dolusu yükle gelip yarısını bile satamayıp geri dönüyoruz. Bunun yanı sıra hava şartlarından dolayı da perişan oluyoruz. Elimizde kalan malların çoğu ertesi güne kalıyor, bu malları o gün de satamazsak eğer zaten ürünler canlılığını yitiriyor ve elimizde kalıyor. Çoğu zaman satış yapamadığımızdan dolayı işçilerimizin paralarını bile ödeyemiyoruz. Vatandaşlarımız da sürekli fiyatlardan dolayı şikayetlerde bulunuyor, ancak biz de ürünlerin fiyatını piyasaya göre değerlendirip vatandaşa sunuyoruz.”

Siraç Ürün: Bazı haftalar yer masraflarımızı bile çıkarmakta zorlanıyoruz

“Genellikle pazar esnafı pazar yerine 4-5 civarında gelip vatandaşa hizmet ediyor. Pazar yerine her hafta ürünler getiriyoruz. Ve bu ürünleri biz de tüccarlardan alıyoruz. Elimizdeki mallar vatandaşın alım gücü olmadığı için çoğu zaman kalıyor ve satabilmek için akşama kadar beklemek zorunda kalıyoruz. Satamadığımız malları da çürüdükleri için çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bazı haftalar yer masraflarımızı bile çıkarmakta zorlanıyoruz.”

Ulaş Karakütük: Esnafın maliyeti çok fazla, kazancı ise neredeyse hiç denecek kadar az

“Vatandaş sürekli fiyatlardan dolayı isyan ediyor, hiç kimse ise esnafın halini düşünmüyor. Gece ikibuçukta kalkıp bahçeye gidip ürünleri topluyoruz, yıkıyoruz ve vatandaşa sunuyoruz. Bunun için de pazar alanında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Esnafın maliyeti çok fazla olurken kazancı neredeyse olmuyor. Esnafların bazıları haftada 3 gün satış yaparken bazıları her gün tezgah kurmak zorunda kalıyor. Sosyal yaşam kavramımız bile kalmıyor. Sabah karanlığında evden çıkıp aksam karanlığına kadar çalıyoruz. Bazen çabalarımız bile boşuna çıkıyor. Tezgahlarımızdaki ürünler elimizde kalarak zarara bile giriyoruz.”

Yasin Yılmaz: Tezgahtaki mallarımızı yok pahasına bile satamıyoruz

“Son aylarda müşterilerin alım gücü düştüğü için satış yapamaz hale geldik. Sabahın köründe kurduğumuz tezgahlarda, akşama kadar müşteri bekliyoruz. Tezgahlardaki mallarımızı bazen yok pahasına satsak da kazanç sağlayamıyoruz. Elimizde kalan ürünleri genellikle bir gün sonra pazarda satmaya çalışıyoruz. Satamadığımız malları ise çöpe atmak yerine, genellikle hayvanlara yem olarak veriyoruz.”

Ayhan Özgül: Ekmek paramızı çıkarabilmek için sabahtan akşama kadar bekliyoruz

“Birçok pazar yeri esnafı zor şartlar altında çalıyor. Düzenli bir yerimiz olmadığı gibi, bazen kötü hava şartlarında çalışarak mağdur oluyoruz. Ekmek paramızı çıkarabilmek için sabahtan akşama kadar soğukta oturup bekliyoruz. Bu nedenle ciddi anlamda strese ve sıkıntıya giriyoruz. Bunun yanı sıra pazar yerine satmak için getirdiğimiz ürünleri bazen satamıyoruz bile. Satamadığımız ürünler çoğunlukla ellimizde kaldığı için zarara giriyoruz.”

Bu hafta pazardaki ürün fiyatları ise şöyle:

Lefkoşa otobüs terminali halk pazarına geçen haftalara oranla müşterilerin ilgisi yoğun oldu. Fiyatlarda düşüş gözlemlenmezken yine de güneşli havada pazarı gezen vatandaşlar, alışveriş yapmaktan geri kalmadı.

Tezgahlardaki bazı sebzelerin fiyatları:

Salatalık ve biberin kilosu altınla yarışıyor diyen vatandaşlar, bu ürünlerin cep yaktığını ifade etti.

Havuç-kilosu: ………......5 TL

Domates-kilosu: ……….7 TL

Salatalık-kilosu: …….....9 TL

Yeşillik: ………...............3 TL

3 bağ Pırasa: …...........10 TL

Soğan-kilosu: ………..5 TL

Patates-kilosu: ….……..6 TL

Tatlı biber-kilosu: …….10 TL

Limon-kilosu: ……..…2 TL

Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz-kilosu: ……............8 TL

Elma-kilosu: …………......5 TL

Armut-kilosu: …………...8 TL

Portakal-kilosu: ……......2 TL

Çilek-kilosu: ………...20 TL