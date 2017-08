‘KAZI ÇALIŞMALARI İÇİN ENGEL YOK’

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda ciddi bir hassasiyet içinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Paşaköy’de Kıbrıslı Rum kayıpların olduğu düşünülen alanda kazı yapılmasının önündeki her türlü engelin kaldırılmasını sağladığını, söz konusu alanda kazı çalışmaları yapılmasına hiçbir engel bulunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum basınında Paşaköy’deki söz konusu alanla ilgili çıkan haber ve yorumlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Burcu, 40 dönümlük geniş bir bölgeyi kapsayan bu alanda kazı çalışmalarının hızlı sonuç vermesi için yer tespitine ve tanıkların şahadetine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bölgede gömülerin olduğunu iddia eden herkesin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

“Cumhurbaşkanı, etkin destek veriyor”

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kayıp şahıslar konusunu insani ve vicdani bir konu olarak ele aldığını, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, tüm kayıpların bulunması ve ailelerine teslim edilmesi konusunu yakından takip ettiğini vurguladı.

Burcu, Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladığı Mayıs 2015’ten bu yana Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının hızlandırılması için her türlü maddi ve manevi desteği etkin bir biçimde verdiğini belirtti.

Burcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ ‘Kayıplar konusu ortak acımızdır’ diyen Cumhurbaşkanı göreve geldikten kısa bir süre sonra Rum Lider Nikos Anastasiadis ile 28 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak bir çağrı yaparak kayıp şahıslar konusunda kimin bilgisi varsa saklamamasını ve Kayıp Şahıslar Komitesi’yle paylaşmasını istediler. Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle KKTC’deki askeri bölgeler içerisinde kayıp kalıntıları olduğu düşünülen 30 yerde kazı yapılması programa alındı ve kazılar fiilen başlatıldı. Ayrıca Kayıp Şahısların bulunması için Kıbrıs ve Kıbrıs dışındaki arşivlerde araştırma yapılması ile ilgili bir proje geliştiren Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu ek bütçeye de KKTC Cumhurbaşkanlığı maddi destekte bulundu. Mali ve teknik tedbirler dışında bilgi paylaşımının ve tanıklığın önemine her zaman dikkat çeken Cumhurbaşkanımız her iki toplumda da bu yönde bir sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı koymaya çalışmaktadır. Gelen her ihbarı da titizlikle değerlendirip gereğini ve takibini yaptırmaktadır”

“Kazı önceliği sağlandı”

Burcu, askeri bölge içerisinde kazı yapılması için izin alınan 30 yer belirlendikten sonra gündeme getirilen, Paşaköy’de gömülü olup da daha sonra yerleri değiştirildikleri iddia edilen ve Kıbrıslı Rum kayıpların olduğu düşünülen alan için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimleriyle askeri makamlarla gerekli istişare sağlanarak bu alan için kazı önceliği sağlandığını ifade etti.

Burcu, Rum basınında söz konusu bu alanla ilgili çıkan yeni haber ve yorumlar üzerine bu insani konuda kamuoyuyla yeniden doğru bilgi paylaşımında bulunmak ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Burcu, “Andreas Parashos 13 Ağustos 2017 tarihinde Kathimerini gazetesinde yayınlanan yazısında ‘Sayın Akıncı 2015 Şubat ayında bana açık bir şekilde Paşaköy mezarını açacağına dair söz Verdi. İki buçuk yıl geçti. Cevap bekliyorum’ şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Parashos’un tarihle ilgili bir yanılgısı olmalı çünkü Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçilip henüz göreve başlamamıştı. Paşaköy’deki söz konusu yerle ilgili iddialar Cumhurbaşkanının bilgisine daha sonraki bir tarihte geldi. Bu iddialar karşısında hemen harekete geçen Cumhurbaşkanı bu alanda kazı yapılmasının önündeki her türlü engelin kaldırılmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Kazı çalışmaları için engel yok”

Söz konusu alanda da kazı çalışmaları için hiçbir engel bulunmadığına işaret eden Burcu, 40 dönümlük geniş bir bölgeyi kapsayan bu alanda kazı çalışmalarının hızlı sonuç vermesi için yer tespitine ve tanıkların şahadetine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Burcu açıklamasında, “Parashos da dahil olmak üzere bu alanda gömülerin olduğunu iddia eden herkesin tanıkların bulunması ve şahadet vermeleri konusunda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yardımcı olmaları en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verdi.

