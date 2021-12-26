Kazık atan atana

Gamze PİR BAYKUR/Yeni Bakış Gazetesi

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve TL’nin değer kaybettiği süreçte vatandaşın alım gücü de düşmeye devam ediyor. Ülkemizde alım gücü düşen ve kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşa bir darbeyi de ardı ardına gelen zamlar vurdu.

Dövizdeki tırmanış hemen hemen her ürünün fiyatını artırırken yapılan zamlarla marketlerdeki ürün fiyatları da başını aldı gitti. Serbest piyasa satışları market fiyatlarındaki farkı da gözler önüne serdi.

Günden güne alım gücü düşen vatandaş ise marketlerdeki birçok ürün arasındaki fiyat farkını fırsatçılık olarak değerlendirip “Marketleri kim denetliyor?” diyerek isyan ediyor.

Fiyatlar arasında büyük fark var

Birçok markette ayni ürünler arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Birçok ürün arasındaki fiyat farkı ise 1 TL ile 130 TL arasında değişiyor.

Mehmetefendi kahve bir markette 9,99 TL iken başka bir markette 18,10 TL. Oza kahve bir markette 16.50 TL iken diğer bir markette 17.40 TL, Özerlat kahve bir markette 14.99 TL iken diğer bir markette ise 21 TL.

Fiyat farklı sadece kahveler arasında bulunmuyor. 22 litrelik Ülker Bizim Ayçiçek Yağı bir markette 79.99 TL iken diğer bir markette 99.90 TL’ye satılıyor. Yine 2 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı ise bir markette 81.30 TL ike diğer bir markette ise 69,90 TL’ye satılıyor. Fiyatlar arasındaki en büyük fark ise Prima çocuk bezlerinde. Adeta aralarında uçurum bulunan Prima 6 numara 35’li çocuk bezi bir markette 102.15 TL’ye satılırken, diğer bir markette ise ayni ürün 234,90 TL’ye satılıyor.

1 kiloluk Koop Süzme Yoğurt bir markette 34,45 TL iken diğer bir markette ise 37,50 TL’ye satılıyor. Zwan beef ise bir markette 26,50 TL iken diğer bir markette 36,50 TL’ye satılıyor.

Gamze PİR BAYKUR/Yeni Bakış Gazetesi