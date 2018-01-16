"KAZIKLARI UNUTMADIK!"

Bertuğ TOPAL

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, olası bir koalisyonda “bakan” olarak yer almak istemediğini söyledi, “Daha kaç başbakan yetiştireceğim?” diye sordu.

Havadis’e özel açıklamalar yapan Serdar Denktaş, “Başbakanlık mı talep edeceksiniz?” sorusuna, “Onu demiyorum ama, koalisyonda yer alma niyetim yok. Doğru olan UBP- HP koalisyonu” ifadesini kullandı.

Dr. Derviş Eroğlu ve Hakkı Atun’un kabinelerinde de yer alan ancak onları tecrübeli olarak niteleyen Serdar Denktaş, “Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer, İrsen Küçük, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ve Hüseyin Özgürgün… Tüm bu koalisyonların yükünü DP olarak biz çektik, bedeli de hep biz ödedik. Herhalde, artık yeter deme hakkım var” vurgusunu yaptı.

Ödemeler yapılamıyor

Serdar Denktaş, seçim öncesi defa defa hem UBP hem de CTP’yi “bütçeyi geçirelim, varsın seçime 15 geç gidelim” diyerek uyardığını belirterek, gelinen aşamada tüm sektörlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Maliyede para olmasına rağmen, ödemeleri yapamadıklarını anlatan Denktaş, acil ödeme bekleyen ancak kriz yaşanan konularda şu örnekleri verdi:

“Sağlık bakanlığı ilaç parası için acil 30 milyon TL bekliyor. Bizim ödeme yapma yetkimiz sadece 5 milyon TL.

Mesela askeri ve hastane hizmetlerinde özelden hizmet satın almak zorundayız. Hali hazırda bu hizmeti veren kesimlere ödeme yapamıyoruz ve hizmetlerin aksaması muhtemel. Cezaevi aynı şekilde.

Belediyeler feveran ediyor. Bu yıl Ocak sonu itibarı ile yüzde 24 artışlı ödenek alacaklardı. Aynı şekilde, devlet de alacaklarından kesinti yapacaktı. Gelinen aşamada, belediyelerden yasa gereği kesinti yapmak zorundayız ama, yüzde 24 zamlı ödeme yapamıyoruz.

Tarım sektörü tamamen ödeme bekliyor. Geçen yıldan kalan mazot alacağı dışında ödeme yapmamız mümkün değil. Ek mesai ödeyemiyoruz. Bütçe geçmeden öğrenci taşıyan şoförler de ödenmez.

Bu sıkıntılar içerisinde bir noktaya varmaya çalışıyoruz. Maliye olarak yeterli paramız var, bunu tekrar ediyorum. Ancak bütçe geçmediği için, ödeme yapmamız mümkün görünmüyor.”

“Sandığın işareti: UBP- HP”

UBP ve Halkın Partisi’ne de Havadis aracılığı ile çağrı yapan Serdar Denktaş, “sandıktan çıkan sonuç UBP ve HP’nin hükümet kurmasını işaret ediyor. Ben, her iki partiye de sağduyulu bir şekilde hükümet kurmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Erken seçim olmayacak”

Tüm söylenenlerin aksine, erken seçimi gerektirecek bir tablo olmadığının altını çizen Serdar Denktaş, “Bu mecliste her şey olur ama erken seçim olmaz” iddiasında bulundu. Denktaş, “UBP ile hükümette yer almamızı isteyenler var ama, yediğimiz kazıkları unutmamamız gerektiğini belirtenler de fazla” dedi.

Denktaş, olası bir üçlü ya da dörtlü koalisyonda “komitelerde sorun olacağı yönündeki” iddiaları da cevapladı ve bunun sorun olmayacağını söyledi.

Denktaş, “Meclis başkanını seçen, komitelerdeki çoğunluğu da başkanlık divanı kararı ile sağlayabilir. Üçlü koalisyonda UBP, dörtlü koalisyonda CTP- HP komitelerdeki çoğunluk sayısına ulaşabilir. Buna yasal bir engel yok” dedi.

“Lütfen bizi soruşturun”

Denktaş, seçim öncesi ve propaganda dönemi boyunca sürekli kendisine çamur atıldığını belirterek, “HP’nin ya da CTP’nin bana seni yargılayacağız demesine gerek yok. Zaten ben üzerimize atılan bu çamurun ortadan kalkması için soruşturma yapılmasını istiyoruz. Bu topluma veremeyeceğim hesap yok” dedi.

Denktaş, atılan çamurları seçim dönemi boyunca cevapladığını da anımsatarak, “Buna rağmen halen DP’den hesap soracağım diyen varsa, buna mecliste görevim ne olursa olsun evet diyecek insan ilk benim” ifadesini kullandı.

Havadis