Keçiboynuzunun inanılmaz faydaları

Keçi boynuzu, diğer ismiyle harnup, tohumunda, özünden ve hatta tozundan faydanılan bir bitkidir. Peki keçiboynuzunun faydaları neler?

Keçi boynuzu, diğer ismiyle harnup, tohumunda, özünden ve hatta tozundan faydanılan bir bitkidir. Peki keçiboynuzunun faydaları neler?

Keçiboynuzu, yüksek besin değeleri ile vücut için çok faydalı bir bitki. Keçiboynuzu, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor.

Pek çok kişi tarafından kötü kokulu bulunsa ve sevilmese de keçiboynuzu, mutlaka tüketilmesi gerekenler besinler arasında yer alıyor. Peki bu kadar övülen keçiboynuzunun vücudumuza ne gibi etkileri var?

Keçiboynuzunun faydaları

Keçiboynuzu, doğal bir antioksidan kaynağı. Bu özelliği ile vücut direncini artırıyor, vücudu hastalıklardan koruyor. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkili.

Zengin mineral ve vitamin içeriği ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor, var olanları iyileştiriyor.

Lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığı için çok faydalı. Kötü kolesterol seviyelerini düşüren keçiboynuzu, tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemede büyük rol oynuyor.

Yerken şekerli bir tat veren keçiboynuzunun şeker oranı aslında düşüktür. Keçiboynuzu bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önlüyor ve diyabet hastaları için de oldukça güvenli bir besin oluyor.

Lifli yapısıyla sadece kalp ve damar sağlığına fayda sağlamakla kalmıyor, tokluk hissi veriyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Keçiboynuzu, bağırsak hareketlerini de destekliyor, sindirime yardımcı oluyor.

Hasarlı hücreleri yeniliyor, yaşlılık belirtilerini geciktiriyor.

Keçiboynuzu, cinsel hayatı da olumlu etkiliyor. Sperm sayısını ve kalitesini artırmasıyla bilinen bu bitki, iktidarsızlık tedavisinde kullanılıyor.

Antibakteriyel özelliği ile yaraların hızlıca iyileşmesine yardım ediyor.

Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikalleri temizliyor. Bu işlem kanser riskini azaltıyor. Özellikle rahim ağzı kanserine neden olan hücreleri engelliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı oldukça yüksek. Bu da kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesinin önlenmesine yardımcı oluyor.

Zengin mineralli yapısıyla ağız sağlığına da etki ediyor. Dişleri ve diş etlerini koruyor.

Keçiboynuzu nasıl kullanılır? Keçiboynuzunu, ara öğünlerde yiyebileceğiniz gibi toz hale getirip un yerine de kullanabilirsiniz. Öte yandan bu bitkinin pekmezi de bir hayli faydalı. Üstelik evde yapmak da çok kolay. Aşağıya, evde kolayca hazırlayabileceğiniz keçiboynuzu pekmezi tarifi bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kurutulmuş keçiboynuzu

500 gram toz şeker

Yarım limon