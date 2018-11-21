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  3. Keçiden yarı insan, yarı domuz doğdu, görenler çığlık attı...

Keçiden yarı insan, yarı domuz doğdu, görenler çığlık attı...

Keçiden yarı insan, yarı domuz doğdu, görenler çığlık attı... 1113

Her şey çiftlikteki bir keçinin doğum yapmasıyla başladı.