KED BAŞKANLIĞINA YENİDEN YILTAN TAŞCI GETİRİLDİ

Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin (KED) önceki gün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Yıltan Taşçı getirildi. KED tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın-Sen lokalinde gerçekleştirilen Genel Kurul sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Serkan Soyalan (Asbaşkan), Nezihe Köprülü (Sekreter), Sadi Müezzin (Mali İşler Sorumlusu), Cemay Onalt Müezzin, Merter Refikoğlu, Canan Taşçı, Ogün Hamzaoğulları, Kemal Taşçı, Hüseyin Taşçı (Faal Üyeler), Ürtan Taşçı, Ali Hacıali (Yedek Üyeler)”

Genel Kurul sonrasında bir açıklama yapan Yıltan Taşçı, 2012 yılında Lirik Şiir Grubu ile başlayan sürecin, Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne dönüştüğünü ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında etkinliklerle Kıbrıs kültürü ve edebiyatına yeni dönemde de hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.