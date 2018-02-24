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Kediyi Fırına Atıp...

Kediyi Fırına Atıp...

Şok!

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Sibirya'da 18 yaşındaki genç eline geçirdiği kediyi 375 derecelik fırına atıp öldürdü. Gencin 5 yıl hapis alacağı tahmin ediliyor.

Sibirya'da 18 yaşındaki genç, arkadaşlarını eğlendirmek için vahşete imza attı. Arkadaşlarıyla parti veren genç, eline geçirdiği kediyi 375 derece sıcaklıktaki fırına attı.
 
KAHKAHALARLA İZLEDİLER
 
Acı çığlıklar içerisinde can çekişen kedi kısa süre sonra öldü. Cani genç ve arkadaşları yaşanan dehşeti kahkahalarla izledi.
POLİS KEDİYİ SOBAYA ATAN GENCİ GÖZALTINA ALDI
 
Öte yandan yaşanan korkunç olayın görüntüleri videoya alındı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından polis kediyi sobaya atan genci gözaltına aldı.
 
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
 
Hayvanlara eziyet edilmesinin ağır cezalarla karşılık bulduğu Rusya'da, gözaltına alınan gencin 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyor.

 

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