Kefaletle serbest

Yeni Bakış Gazetesinden Evrim Kamalı'nın haberine göre;Lefkoşa’da, tartıştığı Onur Emre Diker’i tasarrufunda bulunan bıçak ile dizinden yaralayan ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 28 yaşındaki zanlı Ahmet Gömülü, dün yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Nezaket Küpe, zanlının 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 01.50’de ikametgahı içerisinde Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesiyle bıçağı sol dizine sokup, yaraladığını belirtti. Küpe, zanlının polise gelip, teslim olduğunu söyleyerek, sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Küpe, zanlının ikametgahının arandığını ancak konu bıçağın bulunmadığını söyledi. Müştekinin yarasının vahim zarar suçu kapsamına girdiğini belirten Küpe, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca zanlının KKTC vatandaşı olmasına rağmen ülkeye başkasına ait kimlikle giriş yaptığının tespit edildiğini bu yönde de aleyhine dava getirildiğini, olayda kullanılan suç aletinin halen daha bulunamadığını, müştekinin ana kas adalesinin kesildiğinin tespit edildiğini ve olayın yaralamadan vahim zarar suçuna dönüştüğünü söyleyerek bu safhada soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışınaçıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç ayrıca kefalet şartlarının yerine gelmemesi durumunda 3 ayı aşmamak sureti ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.