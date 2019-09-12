KELLE'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE Girne’nin Doğusunda saat 01:30 sıralarında askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangının mühimmat deposuna sıçramasıyla başlayan patlama ile ilgili basın açıklaması yayımlayarak, tüm Kıbrıs Türk Halkı’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan açıklamasına, gerçekleşen hadisenin talihsizlik olmakla beraber, ihmal veya ihmal dışı herhangi bir olayın olup olmaması ile ilgili oluşturulan komitelerin ve masaların biran önce sonuca varmasını temenni etti.

Yaşanan hadise de can kaybının olmamasının büyük bir şans olduğunu ifade eden Genel Başkan KELLE Turizmin başkenti olan Girne’de oluşan manevi zararlar, maddi zararlar ve yaraları biran önce sarması için el birliğiyle çalışılarak sonuca ulaşılması gerektiğini belirtti.