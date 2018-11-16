KEMAL AŞIK MEZARI BAŞINDA ANILACAK!
Kemal Aşık mezarı başında anılacak
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Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 29. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anılacak.
Anma töreni saat 10.00’da başlayacak.Kabristanlıktaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.
TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık 18 Kasım 1989’da TAK Müdürü olarak görev yaparken yaşamını yitirmişti.
Etiketler : Kemal Aşık, 29. ölüm yıldönümü, Lefkoşa Kabristanlığı, anma töreni
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