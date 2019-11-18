KEMAL AŞIK, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık, 30. ölüm yıldönümünde anıldı.

Aşık için, ilk tören Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında yapıldı. Törene, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri yanında Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özkurt, eski TAK müdürlerinden ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Aziz katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Ardından çiçeklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı burada yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın TAK denince akla gelen birkaç isimden biri olduğuna işaret etti.

“Biz maalesef onunla çalışma fırsatını, onu tanıma fırsatını yakalayamadık ama onun nasıl bir gazetecilik tutkusuyla ve fedakarlıklarla hizmet verdiğini hep dinledik” diyen Gürdallı, Aşık’la ilgili hep iyi şeyler duyduklarını anlattı.

“Bir insan bu kadar uzun yıllar bir kuruma, bir mesleğe hizmet eder de bu kadar iyi anılırsa bize düşen görev de onların bıraktığı yerden bayrağı daha iyi yerlere taşımaktır” diye konuşan Gürdallı, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık’ı da rahmetle andı.