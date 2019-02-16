Kemal Doğulu'dan küfür kıyamet!

Moda programlarının aranan jüri üyesi Kemal Doğulu, kendisine hakaret edenlere sosyal medya hesabından küfür yağdırdı.

Bir süredir ekran projelerinde yer almayan Kemal Doğulu, sosyal medya üzerinden gelen hakaretlere daha fazla dayanamadı. Doğulu, twitter hesabından sin kaflı küfürler etti.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasında jüri üyeliği yapan Doğulu, şahsına gelen hakaretlere dayanamadı ve kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından sabaha kadar küfür yağdırdı.

İşte ünlü modacının o tweetleri...