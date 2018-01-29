KEMAL DÜRÜST'E TAZMİNAT DAVASI!

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, UBP – DP Azınlık Hükümeti’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, UBP – DP Azınlık Hükümeti’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

“Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 13 Haziran 2017 tarihinde özel bir TV kanalında konuk olarak katıldığı program esnasında konu ile ilgisi yokken hekimlere yönelik olarak “ Dünya kadar doktor vardır, kliniğinde kullandığı ilacı akşam hastaneye gidip kasa kasa arabasına yüklemektedir.” diyerek tüm hekimleri töhmet altında bırakmış, akabinde 14 Haziran 2017’de Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu olarak yayınladığımız Kınama yazısında kendisine yönelik olarak eğer varsa elindeki emare ve belgeleri ilgili birimlerle paylaşmasını talep etmiştik. Daha sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin Avukatı vasıtasıyla iki kez yazılı olarak, birkaç kez de kendisinin avukatı vasıtasıyla söylediklerini tekzip etmesi ve/veya özür dilemesi konusunda iletişim kurmaya çalıştık. Çağrılarımıza hiçbir şekilde yanıt vermeyen Kemal Dürüst’e manevi tazminat davası açtığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”