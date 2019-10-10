KENAN ÇOYGUN PAŞA, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILACAK
Kenan Çoygun Paşa, 14. ölüm yıldönümünde yarın anılacak
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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Efsanevi Bayraktarı Kenan Çoygun Paşa, ölümünün 14’üncü yılında Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezinde anılacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 10:00‘da gerçekleştirilecek.
Etiketler : Kenan Çoygun Paşa, ölüm yıl dönümü, anma
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