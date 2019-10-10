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KENAN ÇOYGUN PAŞA, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILACAK

KENAN ÇOYGUN PAŞA, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILACAK

Kenan Çoygun Paşa, 14. ölüm yıldönümünde yarın anılacak

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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Efsanevi Bayraktarı Kenan Çoygun Paşa, ölümünün 14’üncü yılında Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezinde anılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 10:00‘da gerçekleştirilecek.

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