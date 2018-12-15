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  3. Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu!
Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu!

Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu!

Kenan İmirzalıoğlu son noktayı koydu!

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Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus’ta bulunan bir siteye girerken görüntülendi.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir estetik merkezinden çıkmasına,  “20 yıldır ihtiyaç duymadım. Bu saatten sonra mı yaptıracağım?” diyerek, mekana sağlık için gittiğini söyledi. 

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