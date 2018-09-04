Kenan Işık'tan güzel haber!
Kenan Işık'tan güzel haber!
Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek kafasına darbe almış ve komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan güzel haber geldi
Kenan Işık’ın, 2014’ün Mart ayında, İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi veriyordu. Bitkisel hayattan çıktıktan sonra evde tedavi altında olan Kenan Işık yürüyemiyor ve konuşamıyordu.
AİLESİ AÇIKLAMA YAPMIYOR!
Geçtiğimiz günlerde Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını vermişti.
HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNE GELDİ
Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.
29 AĞUSTOS’DA AİLESİYLE BİRLİKTE BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNDÜ
Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.
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