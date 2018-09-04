Kenan Işık'tan güzel haber!

Kenan Işık’ın, 2014’ün Mart ayında, İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi veriyordu. Bitkisel hayattan çıktıktan sonra evde tedavi altında olan Kenan Işık yürüyemiyor ve konuşamıyordu.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPMIYOR!