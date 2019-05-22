KENANOĞLU SALDIRGANLARI TÜRKİYE'YE KAÇTI

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne'de önceki akşam Eray Kenanoğlu'nun silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili aranan şahısların olayın hemen ardından Ercan Havaalanı'ndan Türkiye'ye kaçtığı tespit edildi.



Girne'de geçtiğimiz akşam Eray Kenanoğlu'nun yaralanması ile ilgili polisin yürüttüğü ilk soruşturmada tespit edilen 'Uğur Sağlık' isimli Türkiye Nüfus Cüzdanı'nın sahte olduğu ancak nüfus cüzdanı üzerinde bulunan resimlerden biri aranan şüphelilere ait olduğu öğrenildi.



Kenanoğlu'nun yaralanması olayında polisin yürüttüğü soruşturmada şüpheli şahısların Erhan Biçer ile Serdar Palabıyık isimli şahısların olduğu tespit edildi. Yaralama zanlılarının olayın ardından ZNY 928 plakalı aracı Girne Karaoğlanoğlu Lemar park yerinde terk ettikten sonra araç değiştirip Ercan Havaalanı'ndan Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Söz konusu ZNY 928 plakalı kiralık araç Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyurunun ardından polise yapılan ihbar üzerine görüldüğü Lemar Karaoğlanoğlu bölgesinden emare olarak alındı.



12 el ateş açılması sonucu bacaklarından ve kasığından yaralanan 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak diz kapağının parçalandığı ve bacağında ciddi tahribat olduğu öğrenildi. Kenanoğlu'nun Salı günü diz kapağındaki tahribat nedeni ile ameliyata alınacağı öğrenildi. Kenanoğlu'nun polise verdiği ifadede şüphelendiği bazı isimler beyan ettiği de edinilen bilgiler arasında