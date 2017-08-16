KENDİ BAŞINI YAKTI!

Oturma izni biten arkadaşına iznini uzatmak için hazırladığı sahte öğrenci belgesini tedavüle süren Moses Folorunsho tutuklandı.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da İçişleri Bakanlığı Öğrenci İşleri bölümüne oturma iznini bitmiş olan arkadaşının iznin uzatmak için sahte öğrenci belgesi düzenleyip verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Moses Folorunsho dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Moses Folorunsho’nun 14 Ağustos tarihinde saat 10.00 raddelerinde tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, İçişleri Bakanlığı Öğrenci İşleri bölümüne arkadaşının muhaceret işlemlerini yaptırmak için, arkadaşı adına düzenlemiş olduğu sahte öğrenci belgesini, işlem yaptırmak amacı ile görevli memura vermek sureti ile tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini incelenmesi gereken belgeler olduğunu ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis