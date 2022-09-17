Kendi cenazesine dahil oldu! Yas tutanlara öyle bir mesaj verdi ki...

Avustralya’da bir cenaze töreninde yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. 63 yaşındaki Michelle Neumann isimli bir kadın kanser teşhisi konulduktan sonra uzun süren tedavi aşamasına rağmen hayatını kaybetti. 250 kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlenen Neumann kendisini son yolculuğuna uğurlamak için toplanan kalabalığa ilginç bir sürpriz yaptı.

Avustralya’daki bir cenzae töreni sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. 63 yaşındaki Michelle Neuman isimli bir kadın tıbbi tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Kanser hastalığıyla mücadele eden kadının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde Neumann’ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Michelle Neumann kendi cenazesinde verdiği mesajla herkesi gülümsetmeyi başardı.

“DAHA ÇOK AĞLAYIN”

Cenaze töreni sırasında kalabalığın üzerinden bir uçak geçti ve uçağın kuyruğunda Neumann’ın sevenlerine yaptığı son şakayı içeren cümleler yer alıyordu. Sevenlerinin yaşam sevinciyle dolu olduğunu ifade eden Neumann pankartta, “Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın” cümlelerini tercih etti.

Cenaze törenindeki pankartın geçmesiyle birlikte Neumann’ın sevenleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken duruma eğlenceli bir şekilde yaklaşmayı başardıklarını söyledi.

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