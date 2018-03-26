Kendi Kendini Rezil Etti!
Fake hesaba geçmeyi unutunca...
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Şarkıcı Aylin Coşkun, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına sahte hesabına geçmeyi unutup kendi hesabından yorum yaptı, ortalık yıkıldı
Şarkıcı Aylin Coşkun, Instagram'da yaptığı yorumla alay konusu oldu!
Aylin Coşkun, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına kendisine sevgi cümleleri kuran bir yorum yazdı.
Aylin Coşkun, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Aylin Coşkun, durum fark edilince yorumunu sildi.
İŞTE AYLİN COŞKUN'UN YAPTIĞI O YORUM:
Etiketler : Aylin Coşkun, Instagram, rezil olma
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