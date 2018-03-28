Kendi Kendini Rezil Etti!
Öykü Serter rezil oldu!
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Öykü Serter Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafı önce Photoshop'tan geçirdi! Öykü Serter'in bacak boyu dikkatli gözlerden kaçmadı.
Öykü Serter'in takipçileri fotoğrafa, 'Bacaklar lens mi abla?', 'Yakında bacak boyu uzaya çıkacak', '100 yıllık çınar sandım', 'Bacak boyuna kurban' şeklinde yorumlar yaptı.
Etiketler : Öykü Serter, Instagram, Photoshop
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