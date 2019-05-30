KENDİ KOMPLOSUNUN KURBANI OLDU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele’de ayrılma aşamasında olduğu sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbarda bulunan ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen sanık Kader Erman ile sanık Erman’a yardımcı olan sanık Esin Karagöz hakkındaki karar dün açıklandı

İskele’de 2019 yılı Mart ayı içerisinde ayrılma aşamasında olduğu sevgilisinden intikam almak için aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbarda bulunan ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen sanık Kader Erman ile sanık Erman’a yardımcı olan sanık Esin Karagöz hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Erman 6 ay, sanık Karagöz ise 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kendi komplosunun kurbanı oldu

Sanık Kader Erman 14 Mart 2019 tarihinde arkadaşı olan sanık Esin Karagöz’ü arayarak sevgilisinin başını yakmak amacıyla aracına koymak için kendisine uyuşturucu bulmasını istemişti. Aynı gün sanık Erman, Mağusa’ya gelerek sanık Karagöz ile buluşmuş, sanık Karagöz ise uyuşturucu sattığını bildiği bir kişiyi arayarak 500 TL’lik uyuşturucu istemişti. Sanık Erman, sanık Karagöz’e uyuşturucu alması için 470 TL vermiş, sanık Karagöz ise 470 TL’yi uyuşturucu sattığını bildiği kişiye vererek karşılığında bir miktar uyuşturucu alıp ve sanık Erman’a vermişti. Sanık Erman ise 15 Mart 2019 tarihinde polisi arayarak bir arabada uyuşturucu olduğunu, ne gün, ne saat, nerede olacağını bildiğini söylemişti. Aynı gün bilgiyi alan narkotik ekipleri İskele’de Sehran Ahmad kullanımındaki ZPL 910 plakalı aracı tespit etmesi üzerine araçta arama yapmış ve bagaj kısmında 2 gr 551 mg Sentetik Cannabionoid ve 705 mg Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulmuştu. Yürütülen soruşturmada Ahmad’ın mesele ile bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine Ahmad serbest bırakılmıştı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında sanık Erman’ın telefon dökümleri tespit edilmiş ve telefon dökümlerinde yapılan incelemelerde sanık Erman’ın 14 Mart 2019 tarihinde birçok kez sanık Karagöz ile görüşme yaptığı tespit edilmişti. Aynı gün sanık Erman narkotik şubeye davet edilerek sorgulanmaya başlanmış ve konu uyuşturucu maddelerin ZPL 910 plakalı araca sanık Erman tarafından konulduğu tespit edilmişti. Akabinde sanık Karagöz de narkotik şubeye davet edilerek sorguya alınmıştı. Sanık Karagöz sorgusunda “Kader benden Bilal’in arabasına koymak için uyuşturucu istedi. Biz de gittik ve uyuşturucuları aldık” demişti.

Suçlu bulundular

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Kader Erman ile Esin Karagöz’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının kamu sağlığını tehdit eden suçlardan olduğunu ifade eden Hacımulla, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında uyuşturucu suçlarının ülkemizde yaygın olduğunun görüldüğünü ve bunu da adli ihbar olarak dikkate aldıklarını belirtti. Hacımulla, sanık Kader Erman’ın tutuklanmasının ardından polise yardımcı olmadığını ifade ederek, olayın yapmış olduğu titiz tahkikat sonucu aydınlatıldığını söyledi. Sanıklara hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin gerek sanıkların ıslahı, gerekse kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılmaması açısından elzem olduğunu belirten Hacımulla, sanık Kader Erman’ı 6 ay, sanık Esin Karagöz’ü ise 4 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.