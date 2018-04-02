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KENDİ YAĞLARI İLE KENDİ CİĞERLERİNİ KAVURDULAR!

KENDİ YAĞLARI İLE KENDİ CİĞERLERİNİ KAVURDULAR!

Kendi yağları ile kendi ciğerlerini kavurdular

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Dipkarpaz İlkokulu, öğretmenleri ve öğrencileri okulun bahçesindeki zeytinlerden elde etikleri yağ satışından okula projeksiyon cihazı aldı.

Dipkarpaz İlkokulu öğretmenleri sosyal medya hesabından zeytin yağlarını alarak okula ve öğrencilere destek olan herkese teşekkür et

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