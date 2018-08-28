"Kendimi tuvalete kitledim"

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Mesut ve kendisine ırkçılık yapıldığını vurgulayan İlkay, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını değerlendirdi.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları;

"27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası büyük başarısızlıktı. Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum"

MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM

"Milli takımı bırakmayı düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum. Bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldım. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum"

PSİKOLOG İLE GÖRÜŞTÜM

"Milli takımın psikoloğu ile kısa bir görüşme yaptım. Bana ne verebileceğini görmek istedim. Ama kimsenin bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Bu iş bir şekilde bitecek. Bu milli takımda attığım bir gol ya da özel bir zaferle olabilir. Henüz olmadı ancak olacak."

MESUT'UN MİLLİ TAKIMI BIRAKMASI...

"Mesut'un milli takımı bırakması acımasızca. Alman futbolu için çok şey yaptı. Takım için önemli bir kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Almanya için oynama sebeplerimden biriydi. Benim önümü açtı. Daha iyi bir şekilde veda edilmesi gerekiyordu. Bu yolu seçti ancak ben daha farklı yapardım. Karakterlerimiz farklı.

MESUT ÖZİL IRKÇILIK KONUSUNDA HAKLI MI?