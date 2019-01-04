Kendimi yiyorum!

Hızla kilo veren Bade İşçil, hayranlarını meraklandırdı. "İsteyerek mi yoksa bir rahatsızlığı mı var? " diye konuşulurken Bade İşçil konuyla ilgili açıklama yaptı.

Güzel oyuncu Bade İşçil uzun zamandır verdiği kilolarla konuşuluyor. Sevenlerini bir hayli meraklandıran oyuncu zayıflığı ile ilgili Müge Dağıstanlı'ya konuştu.

Bade İşçil, konuyla ilgili “Her derdi içine atıp kendini yiyen tipler vardır ya, işte ben oyum. Çok kırılganım, hassas bir yapıya sahibim. Bu sayede zayıflıyorum. Kilo bende durmuyor.” dedi.