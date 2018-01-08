Arıklı konuşmasında, siyasi partilerle yarışamayacak bir parti olmalarına rağmen, aday arkadaşlarının fedakârca davranmaları, kapı kapı dolaşıp diğer partilerle aradaki farkı kapatmaya çalışmalarını takdir ederek, bu çalışma sonucunda barajı aşarak Meclis’e girme hakkını elde ettiklerini belirtti.

“Partimiz üzerinde ciddi operasyon yapıldı”

Arıklı, “rakamlar belirginleştikten sonra kamuoyuna çok daha sağlıklı bir demeç vereceğimizi düşünüyorum” diyerek, şu anda bir durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece partimiz üzerinde ciddi bir operasyon yapıldığını tespit ettik. Bunu engellemeye çalıştık ama çok başarılı olamadık. Dün geceki operasyonda oylarımızın yarıya yakınını kaybettik. Bu da bizim örgüt eksikliğimizden kaynaklanıyor. Bu eksikliği gidermek için çalışma yapıp olağanüstü kurultaya gideceğiz.”

“Üç partili koalisyon görünüyor”

Arıklı, üç partili bir koalisyon göründüğünü ifade ederek, bu hükümetin istikrarlı bir iktidar olamayacağını kaydetti.

“Kendimizi Haziran ayında büyük ihtimalle yeni bir seçimin eşiğinde göreceğiz” diyen Arıklı, buna da hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Arıklı şu ifadeleri kullanarak sözlerine son verdi:

“İki parti UBP ile koalisyon kurmayacağını söyledi. CTP ve HP, bizim çıkaracağımız 2 veya 3 vekil, DP’nin üç vekili, UBP’nin 20-21 çıkaracağı görünüyor. Bu durumda 26 vekille koalisyon kurulur mu bunu yetkili kurullarımız belirleyecek. Yarından itibaren netleştikten sonra yetkili kurullarımız toplanacak. Olası iktidar ortaklıklarını ve olağanüstü kurultayı konuşacağız.”