KENDİNDEN GEÇTİ!

Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen bir genç, sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı

Mehmet KARA

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne saat 22.30 sıralarında ambulansla getirilen ve ismi öğrenilemeyen Afrika kökenli bir genç, sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen genç, acil servis önünde kendini yere atarak ölü taklidi yaptı.

Bir süre sonra yeniden ayağa kalkan genç, bu kez de arkadaşının bisikletine binerek bir süre ilerledi, ardından kendini yeniden yolun içine attı.

Aydınlatmanın yetersiz olduğu acil servis yolunda, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, araçların söz konusu gence çarpmaması için sürücüleri uyardı.

Afrika kökenli genç, arkadaşlarının yardımıyla hastaneden alınarak evine götürülmeye çalışıldı.

Kıbrıs Gazetesi