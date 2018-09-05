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Kendinden Yaşça Büyük Aşkıyla El Ele!

Kendinden Yaşça Büyük Aşkıyla El Ele!

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü el ele görüntülendi

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Yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu Hazar Ergüçlü birlikteliği geride bıraktığımız aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin arasındaki yaş farkı yüzünden gözler ikiliye çevrilmişti. 45 yaşındaki Ünlü ve 26 yaşındaki Ergüçlü geride bıraktığımız akşam Asmalımescit’te bir mekanda görüntülendi.

Çift, arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra çıkışta ilk kez el ele poz verdi. Ergüçlü gazetecilerin sorularına sadece “Mutluyuz” diyerek yanıt verdi.

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