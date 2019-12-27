KENDİNİ YAKTI İDDİASI!

Lapta L.A. (Latif Ahmet) Otel’de çıkan yangının sebebinin bir kadın turistin kendisini yakması ile meydana geldiği iddia ediliyor.

Yangının ziyaretçi odasında meydana geldiği ve bir turistin kendisiyle birlikte otelde çalışan bir garsonu yakmak ile tehdit ettiği, ardından kendisini ateşe verdiği, garsonun yanmaktan son anda kurtulduğu iddia edildi.

Kendisini ateşe veren kadın müşterinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.