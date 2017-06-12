KENDİSİNE BAKTI DİYE ÇENESİNİ KIRDI!

Alsancak ve Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı kavgada, “baktığı” ve “laf söylediği” gerekçesiyle yumruk atan 2 kişi tutuklandı.

Alsancak’ta bir eğlence mekanının park yerinde gece yarısı meydana gelen olayda, kendisine baktığı gerekçesiyle Eralp Adem Kordağ’a yumruk atarak çenesini kıran 32 yaşındaki D.A. tutuklandı.

Gazimağusa’da da 27 yaşındaki D.B.G, arkadaşına laf söylediği gerekçesiyle İlker Göl’ün burnuna kafasıyla vurarak burun kemiğini ve dişini kırdı, tutuklandı.

Öte yandan, Gazimağusa’da cumartesi günü meydana gelen kavgada 21 yaşındaki Y.Ö’nün burun kemiğinin kırılmasına neden olan Y.E.B’nin (E-21) yakalandığı da kaydedildi.