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KENDİSİNE KÜFREDEN KİŞİNİN KAFASINI KESERLE KIRDI!

KENDİSİNE KÜFREDEN KİŞİNİN KAFASINI KESERLE KIRDI!

Gazimağusa’da feci kavga!

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Gazimağusa’da dün saat 21.30 sıralarında, Zeka Çorba Sokak üzerinde E.S.(E-47), evinin bahçesine girip kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Ali Mavideniz’in başına keser ile vurup kafatasının kırılmasına sebep oldu.

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre:  Ali Mavideniz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Noroloji Servisi'nde müşahede altına aklındı. 47 yaşındaki E.S. ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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