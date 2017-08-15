KENDİSİNİ DARP EDEN KOCASINI BIÇAKLADI!
Girne'de şok olay!
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BAHÇELİ’DE BİR KADIN KENDİSİNİ DARP ETTİĞİ GEREKÇESİYLE EŞİNİ BIÇAKLADI
Bahçeli’de, 53 yaşındaki P.S. (K) kendisini darp ettiği gerekçesiyle eşi 57 yaşındaki C.S.’yi (E) bıçakladı.
Olayda yaralanan C.S. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acil serviste kontrol altına alındı.
P.S. ise tutuklandı.
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