Kent Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı hareket.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Holding isimli iş yerinde bugün polis tarafından yapılan kontrolde, güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı izinsiz olarak kurulduğu ve kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ,iş yeri direktörü Y.K.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.