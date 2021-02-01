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Kent Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı hareket.

Kent Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı hareket.

Gifa Holding Direktörü hakkında yasal işlem başlatıldı

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Holding isimli iş yerinde bugün polis tarafından yapılan kontrolde, güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı izinsiz olarak kurulduğu ve kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ,iş yeri direktörü Y.K.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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