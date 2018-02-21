KENTLER DUMAN ALTI!

Elektrik ve gaz fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle, odun yakarak ısınmaya çalışanların sayısı her geçen gün artıyor.

Son yıllarda havaların soğuması ile birlikte özellikle büyük kentler geceleri adeta duman altı oluyor.

Artan elektrik ve gaz ücretleri nedeniyle daha ekonomik ısınma alternatifleri arayan vatandaşlar, nispeten maliyeti daha düşük olan odun ile ısınmaya döndü.

Gece duman altı oluyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yanmaya başlayan odun sobalarından çıkan duman, özellikle gece saatlerinde büyük yerleşim yerlerinde hava kalitesini de etkiliyor. Rüzgarın esmediği bazı gecelerde ise yerleşim yerleri deyim yerindeyse duman altı oluyor.

Her yerde ağaç kesiliyor

Bu arada, artan talebi karşılamak amacıyla odun ticareti yapanlar yasaları da dikkate almadan her yerde ağaçları katletmeye başladı.

Özellikle son dönemlerde basına da yansıyan kaçak ağaç kesimi haberleri de bunu doğrular nitelikte.

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