Kerem Bürsin paylaştı, yorum yağdı
Kerem Bürsin paylaştı, yorum yağdı
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Oyuncu Kerem Bürsin’in ayna karşısında yarı çıplak halde paylaştığı poza yorum yağdı.
Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
- İnsan mısın be vicdansız.
- Bazen fotoğraf makinesinin askısı olmak istersin.
- Ayna olsam çatlardım.
- Yaktın buraları.
- Öyle ölünmez füze atsaydın.
Etiketler : Kerem Bürsin
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