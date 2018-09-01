Kerem Bursin'i hiç böyle görmediniz

Kerem Bürsin, ‘Yaşamayanlar’ adlı dizideki Vampir Dmitry rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

500 yaşında bir karakteri keşfetmenin ve psikolojisini anlamanın eğlenceli bir süreç olduğunu belirten oyuncu, “Keyifle canlandırdığım bir rol. Dünyasına aşık oldum. Elimde olsa, uzun yıllar Dmitry’yi oynamak isterim. Onun yaşadıklarına doyamadım” dedi.