Kerem'in Düğün Heyecanı!

Kerem Bürsin kız kardeşini evlendirdi

Serenay Sarıkaya'yla 2 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan Kerem Bürsin, kız kardeşini evlendirdi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in fotoğrafçılık yapan kardeşi Melis Bürsin Beyrut'ta nikah masasına oturdu.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; duygusal anların yaşandığı düğünde Kerem Bürsin'e sevgilisi Serenay Sarıkaya eşlik etti.

Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem hanımla çok iyi anlaşan Serenay Sarıkaya, evlilik konusundaki sorulara "Biz çok genciz, böyle mutluyuz" yanıtını veriyor.