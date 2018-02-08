Kerimcan Durmaz'ı yaylım ateşine tuttu!
Kerimcan Durmaz'ı yaylım ateşine tuttu!
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kerimcan Durmaz'ın 3 bin 500 kişilik mekanı doldurmasını "Türkiye'de sanat bitmiştir" şeklinde yorumladı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konseri 3 bin 500 kişi izlemişti.
BİR YORUM DA ERBİL'DEN
Konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında bu konser hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Erbil, çarpıcı yorumlarda bulundu.
"TÜRKİYE'DE SANAT BİTMİŞTİR"
Kerimcan Durmaz'ın orayı doldurmasının altında başka bir şey olduğunu belirten Erbil, "Orayı doldurması kolay değil ama muhakak altında başka bir şey olduğunu sanıyorum. Yoksa insanlar sanat için Kerimcan'ın 3500 kişilik yerini doldurmaz. Dolduruyorsa da Türkiye'de sanat bitmiştir"
Etiketler : Mehmet Ali Erbil, Kerimcan Durmaz
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