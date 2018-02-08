Kerimcan Durmaz'ı yaylım ateşine tuttu!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konseri 3 bin 500 kişi izlemişti.

BİR YORUM DA ERBİL'DEN

Konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında bu konser hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Erbil, çarpıcı yorumlarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE SANAT BİTMİŞTİR"