Kerimcan Makyajsız Yakalanınca...

Sosyal Medya fenomeni aynı zamanda DJ olan Kerimcan Durmaz, yeni yıl için gittiği Almanya dönüşü makyajsız yakalandı. Hazırlıksız olduğunu söyleyen Kerimcan hızlıca gözlüğünü taktı ve "makyajsız çekmeyin" dedi.

Yeni yıl için sahne aldığı Almanya’dan dönen Kerimcan Durmaz, havaalanı çıkışında görüntülendi. Makyajı olmadığı için panikleyen Durmaz önce kameramanlara "çekmeyin" dedi, ardından da gözlüğünü gözüne takarak poz verdi.

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