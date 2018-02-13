Kerimcan'ın cinsel içerikli videosunu yayınca...
Kerimcan'ın cinsel içerikli videosunu yayınca...
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Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan ve Selin Ciğerci'nin arası bozuldu. Selin, Kerimcan'ın cinsel içerikli konuşmalarının yer aldığı videoyu yayınca ikilinin dostluğu bitti.
Fenomen Dj Kerimcan Durmaz ve meslektaşı Selin Ciğerci, birbirlerini takipten çıkartarak sevenlerinin kafasını karıştırdı. Takipten çıkaran Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci arasındaki küslüğün nedeni ortaya çıktı.
KERİMCAN'IN VİDEOSUNU YAYDI
Selin Ciğerci'nin Kerimcan'a ait cinsel içerikli konuşmaların olduğu videoyu yayması dostluğu bitirdi. Öte yandan, küslük haberlerinin çıkmasının ardından ikili, tekrar birbirini takibe aldı.
Etiketler : Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, küslük
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