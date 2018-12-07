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KES BAŞKANI'NDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

KES BAŞKANI'NDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

KES Başkanı Atakan’dan seferberlik çağrısı

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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası KES Başkanı Buran Atakan, selden zarar gören insanlar için seferberlik çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumuna başsağlığı dileyen Atakan, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazılı açıklamasında hükümeti de eleştiren Atakan, hükümete “inceleme yapmaktan vazgeçin, çözüm üretin, yasa yapın, iş yapın. Bayrak salladıkları için işin ehli olmayan insanlara makam vermeyi bırakın ” ifadeleriyle seslendi.

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