Kesenin Ağzını Açtı!

Murat Boz, saç ve vücut derken şimdi de dişlerine el attı. Kellik sorununa protez saçla çözüm bulan popçu, Nişantaşı’ndaki bir klinikte dişlerine 80 bin liraya lamine yaptırdı....

Murat Boz, saç ve vücut derken şimdi de dişlerine el attı. Kellik sorununa protez saçla çözüm bulan popçu, Nişantaşı’ndaki bir klinikte dişlerine 80 bin liraya lamine yaptırdı....

Geçen hafta Aslı Enver'le 2 buçuk yıllık aşkını bitirip soluğu ABD'de alan Murat Boz'un yolculuk öncesinde kendini bakıma aldığı ortaya çıktı.

2012 yılında Bodrum tatili sırasında kel ve göbekli bir şekilde görüntülenerek gündem olan popçu, ardından fiziksel görünümünde değişikliğe gitmişti. Murat Boz, bu değişikliğe dişlerini de ekledi.

Öncelikle saç ektirerek kellik sorununu çözen ve ardından spor ve diyetle fit bir vücuda sahip olan 38 yaşındaki popçu, 1 aydır da diş tedavisi görüyor...

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