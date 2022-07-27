Kesik başı tavanarasında saklamış! Ölen doktorun evinde bulundu

Bir süre önce hayatını kaybetmiş olan bir doktorun evinde bulunanlar dünyayı hem şaşkına çevirdi hem de dehşete düşürdü. Böylesi ancak filmlerde olur denecek türden bu hikâyenin akılalmaz detayları haberimizde…

İki yıl önce İngiltere'de bir doktorun evinin çatı katında tozla kaplı olarak bulunan eşyalar eve giren görevliler tarafından incelendiğinde keşfedilenler duyanı şoke etmişti.

Eski Mısır mumyasının kafası kesilmiş başı, doktorun evinde, eşyaların arasında bulundu. Görevliler hemen uzmanlara haber verdi ve Film gibi bu hikâye aydınlığa kavuştu.

Evde bulunan kesilmiş Mumya başı 2000 yıl önce yaşayan bir kadına aitti. Mumyanın, üzerinde bilgisayarlı tomografi çalışması yapmış olan merkez tarafından bağışlandığı anlaşıldı.

Mısır mumyasının kesik başı, sahibi ölünce, Kent'teki bir evin çatı katı temizlendikten sonra bulundu.

Mumyanın kesilmiş kafası bilgisayarlı tomografi kullanılarak incelendi

MUMYA BİR KADINA AİT

İnceleme yapan ekip, bunun sıkı bir tahıl diyeti uygulayan yani sadece tahılla beslenen bir kadına ait olduğunu buldu.

Mumyanın beyni çıkarıldı, ancak cesedin dili hala yerinde duruyordu ve iyi korunmuş durumdaydı.

Araştırmacılar, kesik başın 19. yüzyılda Mısır'dan bir hatıra olarak getirildiğini ve doktora bir yadigâr olarak geçtiğini düşünüyorlar.

Canterbury Christ Church Üniversitesi, kadının zorlu bir Diyet nedeniyle dişlerinin eskidiğini buldu. Mumyanın beyninin çıkarıldığını ve dilinin hala önemli ölçüde korunduğunu gösteren ön taramalar yapıldı.

Bu teori, Viktorya döneminde mumyaların çok popüler olmasından kaynaklanıyor. O zamanlar insanlar, mumyalanmış bir cesedin sargılarını çıkarma sürecinin tadını çıkarırken bir yandan da Yemek ziyafetlerinin verildiği meşhur partiler düzenliyorlardı.

'PAKET AÇMA PARTİSİ'

Bu partilere 'paket açma' partisi deniyordu.

Kafa, araştırmacılara Kasım 2020'de bağışlandı ve ilk tarama tomografi yoluyla, bundan bir yıl sonra yapıldı. Şimdi ekip, kişinin cinsiyeti ve beslenme şekli gibi detayları kafayı detaylı şekilde inceleyerek buluyor.

Aşınmış dişler, kadının eski Mısırlılar arasında temel bir gıda olan tahıllarla ziyafet çektiğini gösteriyor.

Tomografi ayrıca, kadının omurilik kanalı ve sol burun deliği içinde bir tür tüp olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önce, 2 Mısır uzmanı tarafından keşfedilmiş 'Çığlık Atan Kadın' mumyası

TÜPLERİ KİMİN TAKTIĞI BELLİ DEĞİL

Canterbury Christ Church Üniversitesi'nde tanısal radyografide öğretim görevlisi olan James Elliott yaptığı açıklamada, "Tüplerin takılma tarihinin Viktorya dönemi veya antik Mısır dönemi olup olmadığı bilinmiyor.” dedi.

Devam etmekte olan bu projenin bir sonraki kısmı, patoloji, travma ve diş durumu hakkında daha fazla ayrıntı sağlama umuduyla tüm taramaları yeniden derinlemesine analiz etmek olacak.

Elliot, ekibin beyni dikkatlice çıkarmak için bir yol bulmaya çalışacağını belirtiyor.

Mumyalanmış kadının ölüm nedeni, çok büyük ihtimalle, beslenme şekliydi

BEYNİ NEDEN ÇIKARDILAR?

"İronik olarak, eski Mısırlılar, bir kişinin aklının kalbinde tutulduğuna inanıyordu ve beyne çok az saygı duyuyorlardı." diyen Elliott “Bu inançtan bağımsız olarak, bireyin mumyalanmış bedeninin korunmasına yardımcı olmak için beyin çıkarılırdı.” Sözlerini kullandı.

Bu ve benzeri mumyalar ile çalışırken antik DNA ve karbon tarihleme dahil olmak üzere birtakım testler yapılır. Çalışma sonuçları akademik bir dergide yayınlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Ekip, öğrenebilecekleri her şeyi öğrendikten sonra, kadının yüzünün yeniden yapılandırılması gerçekleştirilecek.

Hürriyet