KES'TEN BAKAN BESİM'E KINAMA!

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Sağlık Bakanı Filiz Besim’in son günlerde basında yer alan açıklamalarının Kıbrıs Türk Hava Yolları ailesini “derinden üzdüğünü” belirterek, kınadı ve özür dilemeye davet etti.

KES Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin yaptığı iddia edilen bir suçun tüm KTHY ailesine mal edilmesinin “kabul edilemez olduğu” belirtildi.

İşlenen bir suç varsa, adil bir yargılamayla suçluların cezasını çekmesi gerektiği kaydedilen açıklamada konuyla hiçbir alakası ve suçu olmayan insanları töhmet altına koymamak gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, KTHY’nin kapatılmasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar kaç kişinin yargılandığı sorgulandı.

Ülkede bir şeylerin değişmesi için suçluların yargılanıp, cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, yapanın yanına kalmaması gerektiği vurgulandı.

