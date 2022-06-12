Keziban Konuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 7 Haziran’da Güzelyurt-Lefke anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip Sanmaz (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.