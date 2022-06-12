Keziban Konuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 7 Haziran’da Güzelyurt-Lefke anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip Sanmaz (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BRT