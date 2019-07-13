Khedira kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe...

İtalya Serie A devi Juventus’la 2021 yılana kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Sami Khedira’ya Süper Lig’den Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. İtalya basınında yer alan habere göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den gelen teklifleri kabul etmedi. Haberde Khedira’nın Bundesliga’ya dönmek istediği ifade edildi. Alman oyuncu, Stuttgart’tan Real Madrid’e transfer olmuş ve İspanyol devinde 5 sezon forma giydikten sonra Juventus ile sözleşme imzalamıştı. Khedira, 4 sezondur da Juventus’un formasını giyiyordu.