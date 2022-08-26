KIB-TEK borçlanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu akaryakıt teminine yönelik finansman sağlamak amacıyla borçlanıyor.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre; Bakanlar Kurulu, kurumun Yakın Doğu Bank’tan 25 milyon TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi, Creditwest Bank’tan 3 milyon dolar, Capitalbank’tan 3 milyon dolar ve Asbank’tan 1 milyon dolar olmak üzere toplam 7 milyon dolar tutarında 1 ay vadeli ve devlet kefaletine dayalı kredi almasına karar verdi.