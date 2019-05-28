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KIB-TEK ÇALIŞANI ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ!

KIB-TEK ÇALIŞANI ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ!

KIB-TEK çalışanı tutuklandı!

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6 BİN TL’Yİ TASARRUFUNA GEÇİREN KIB-TEK  ÇALIŞANI TUTUKLANDI  

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40), elektrik sayacı üzerindeki rakamları değiştirerek, Kuruma yatırılmak üzere aboneden aldığı 6 bin TL’yi tasarrufuna geçirdiği için tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ocak 2018 tarihinde Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40)  bir aboneye ait elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip, sayaç üzerinde yazan 21 bin 511 kws tüketim miktarını sayaç değişim belgesine 11 bin 86 kws yazarak resmi evrakı  sahteledikten sonra Elektrik Kurumu’na vererek,  2015-2018 tarihleri arasında aylık fatura bedelini ödemek amacıyla bahse konu şahıstan aldığı toplam 6 bin TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirdi. A.D. tutuklandı,  soruşturma sürüyor.

 

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