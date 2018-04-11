KIB-TEK MERCEK ALTINDA!

KIB-TEK’te eski yönetimin icraatları mercek altına alınmaya başlanınca, kurumda tansiyon yükseldi.

KIB-TEK’te sular bir türlü durulmuyor. Kuruma yönelik bir çok şaibeli işe imza attığı iddia edilen eski yönetimin icraatlarını denetlemek üzere Asım Özer başkanlığında bir heyet dosyaları incelerken, KIB-TEK eski müdürü Gürcan Erdoğan’ın ise bazı çalışanları arayarak tehdit ettiği ileri sürüldü.

Erdoğan dönemine ait dosyalar inceleniyor

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren kuruma yakın bir kaynak, Gürcan Erdoğan’ın KIB-TEK’in müdürlüğünü yaptığı döneme ilişkin birçok dosyanın mercek altına alındığını ve bu dosyaların bir kısmında ya kurumun zarara uğratıldığı ya da bazı isimlerin rüşvet aldığının tespit edildiğini savundu.

Bazı isimlerin konuşmaya başlaması tedirginlik yarattı

Asım Özer başkanlığındaki denetmen heyetinin yürüttüğü titiz çalışmaların ardından ortaya çıkan bulguların hükümete aktarılacağı kaydedildi. Aynı kaynak, Özer ve heyetinin incelemeleri sırasında, kurumda görev yapan bazı yetkili isimlerden de görüş almaya başladığını ve bu gelişmenin ardından, kurumun eski müdürü Gürcan Erdoğan’ın söz konusu isimleri telefonla arayarak, “ Konuşmalarınıza dikkat edin, bu hükümete güveniyorsanız yanılırsınız, bunlar 3 ay sonra gidecek ve biz geri döneceğiz” dediğini de ileri sürdü.

Yeni Bakış